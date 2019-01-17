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Рабінович: політрада "Опозиційної платформи - За життя" схвалила висунення Бойка в президенти

Новини » Вибори 2019    17.01.2019 - 12:42
Рабінович: політрада "Опозиційної платформи - За життя" схвалила висунення Бойка в президенти
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Наступного тижня це рішення затвердить з'їзд політсили

Політрада "Опозиційної платформи – За життя" вирішив підтримати Юрія Бойка як кандидата в президенти України, на наступному тижні це рішення затвердить з'їзд політсили. Про це заявив народний депутат і лідер цієї політичної сили Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Політрада нашої партії прийняла рішення підтримати (як ми і говорили) кандидатуру Юрія Бойка на виборах. Це рішення має підтвердити з'їзд, який збереться на наступному тижні! Для перемоги над цією владою потрібно об'єднуватися і ставати над своїми особистими амбіціями. І ми це підтверджуємо своїми діями", – підкреслив парламентарій.

Зазначимо, раніше Рабінович відмовився від участі в президентській гонці, щоб "зосередитися на перемозі в майбутніх парламентських виборах".

"Я обов'язково очолю нашу партію в поході на парламентських виборах – і ми переможемо 200%, тому що тільки у нас є план і можливості вивести країну з кризи", – заявив тоді політик.

Нагадаємо, партії "За життя" та "Опозиційний блок" заявили про об'єднання в єдину "Опозиційну платформу – За життя". При цьому Рабінович зазначив, що мета нового політичного утворення – "встановлення миру в Україні і припинення економічної кризи в країні".

"Є три пункти, за якими опозиційні сили повинні об'єднуватися. Перше – домагатися миру в країні. Друге – припинення економічного геноциду українського народу. Третє – створення незалежної країни – Швейцарії Східної Європи. По цих трьох пунктах на цю платформу ми запрошуємо всіх", – сказав Рабінович.

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