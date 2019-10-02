Рабинович поддержал акцию журналистов против цензуры

Члены фракции "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич присоединились к журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые проводят акцию против цензуры в ответ на последние решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Я вместе с главой комитета по свободе слова Нестором Шуфричем на трибуне Верховной рады повесил плакат в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK", – сообщил Рабинович.

По его мнению, действия новой власти в отношении указанных телеканалов вполне объяснимы.

"Если говорить о действиях власти относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, тот тут все ясно: власть не хочет, чтобы на нее нападали и ее критиковали за отсутствие мира, краха экономики, процветание коррупции, где на потоки сели новые "морды лица". Потому они и закрывают рот каналам, которые говорят правду! Я думаю, что власть это делает, потому что только эти каналы освещают коррупционные дела. Они дают медиа понять: "Видите, что воруют – сидите и молчите!", – считает Рабинович.

Нардеп также возмутился тем, что в положенное время представители фракции "Слуга народа" не пришли на рабочие места в сессионный зал.

"Слуги народа" сегодня вообще не пришли еще в сессионный зал. Они проводят заседание фракции в рабочее время – это надругательство над основой парламентаризма… Не выходят они в зал, потому что у них какие-то там внутренние проблемы!", - сказал Рабинович.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" считает, что "слуги народа" не пришли на заседание, потому что во фракции назрел "бунт".

Рабинович обратился к сотрудникам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Журналисты, держитесь! Мы вас поддерживаем. Вы мужественные, сильные люди, которые честно делают свою работу. А если журналисты будут такими же "слугами", как депутаты, тогда точно все пропало. Единственная надежда на свободу слова, которая поможет выйти из одурманенного состояния и понять, что ни в кошелке, ни в холодильнике ничего не улучшилось".