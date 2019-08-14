Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании Рады

На подготовительном заседании Верховной рады народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович принципиально говорил на русском языке для "защиты прав русскоговорящих избирателей партии". Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Новоизбранный народный депутат Вадим Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании депутатских групп Верховной Рады. Он заявил, что принципиально говорил только на русском языке, "защищая интересы и права русскоговорящих украинцев", проголосовавших за партию "Оппозиционная платформа - За життя".

В частности, взяв слово, Рабинович начал выступать на русском языке. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", - сказала она.

"Я хочу ответить представителю "Блока Порошенко": в законах этого не сказано", - парировал Вадим Рабинович.

В свою очередь глава партии "Слуга народа", председательствующий на заседании группы Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке. Оппоненты не смогли дать ответ на вопрос парламентария.