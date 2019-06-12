Рабинович: я не оставлю наших соотечественников в тюрьме из-за других взглядов или рейтингов

Для того чтобы закончить конфликт на востоке страны и улучшить жизнь украинцев, нужно договариваться с соседями Украины, "Оппозиционная платформа - За життя" сможет освободить пленных и снизить цены на газ для населения, только нужно перестать ей мешать в этом, а лучше - оказать помощь. Об этом заявил нардеп и глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Вопрос обмена пленными - очень болезненный. Семьи проживают годы без своих отцов, мужей, но ведь не они затеяли этот конфликт между странами. Я с уважением отношусь к солдатам, которые выполняют свой долг перед Родиной. Они – не политики, их направило на фронт государство и не они развязывали эту войну. Ничего у нынешней команды в этом деле не получится, потому что они уже успели уничтожить все мосты", - уверен парламентарий.

Он считает, что у партии "Оппозиционная платформа - За життя" есть преимущество в деле освобождения удерживаемых лиц, потому что Виктор Медведчук "вхож в высокие кабинеты в Москве".

"Я надеюсь, что у главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука получится освободить хоть кого-нибудь. Не знаю кого, но меня лично интересует Карпюк. Уверен, меня судьба с ним свела не зря! Пусть мне многие и писали, и говорили: "Зачем ты за него заступаешься, он же активист "Правого сектора"?" Я объясняю: "Да, он из "Правого сектора". Да, у него другие политические взгляды. Но он - сын нашей страны! Вы же не убиваете своих детей, если они рассуждают иначе, а пытаетесь понять их". И сейчас я не оставлю детей нашей страны в тюрьме из-за каких-то рейтингов. Буду его освобождать, потому что это человеческая и божеская, если хотите, позиция!" - заявил народный депутат.

Политик подчеркнул, что несмотря на угрозы со стороны новой власти, он и представители его партии обязательно продолжат переговоры с Россией по освобождению пленных и снижению цены на газ.

"К сожалению, большого обмена пленными путем личных договоренностей вряд ли можно достичь, потому что это исключительно государственный уровень. Если государство не хочет вернуть своих граждан, то ничего не получится. Другое дело, что благодаря личным взаимоотношениям могут освободить хоть кого-то. Но, к сожалению, за то, что Медведчук достает людей из тюрем, на него открывают уголовные дела. За то, что он и Бойко договариваются с главой "Газпрома" о снижении цен на газ для Украины, на него открывают дела... Я никого не агитирую, но нужно понимать, что такой бред происходит - и происходит, увы, уже при новом президенте", - резюмировал Рабинович.