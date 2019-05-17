Рабинович: основой возрождения страны станет наша пенсионная программа

Подготовленная партией "Оппозиционная платформа – За життя" пенсионная программа станет основой для возрождения Украины. Об этом в эфире телеканале "112 Украина" заявил народный депутат и глава вышеназванной политсилы Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Меня больше всего в нынешнем государственном устройстве Украины удивляет и убивает ситуация с пенсионерами. Могу объяснить, почему: вы не можете построить нормальную, развивающуюся страну, если вам нечего сказать нашим детям. Ведь что мы можем сейчас сказать нашим детям, внукам? Работай честно, как я, – и к старости будешь нищий, как я... Разве это нормально? Потому основой возрождения любой страны должна быть пенсионная программа. Мы в нашей партии уделяем этому самое большое внимание. Если власть перестанет воровать, то увеличить пенсии в Украине – вполне реально", – подчеркнул парламентарий.

В качестве примера он привел Польшу, которая, обладая даже худшим "стартовым набором", смогла построить экономику и обеспечила пенсионерам достойные выплаты.

"Наша соседняя страна – Польша. Там нет ничего такого, чего нет у нас. Более того – во многих аспектах там ситуация намного хуже. Это касается и природных ресурсов, и человеческого потенциала. Вы знаете, какая пенсия в Польше? Минимальная – 460 долларов. При этом все пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, скидки на медицинское обслуживание и многое другое", – сказал политик.

По его убеждению, единственное, что стоит между нынешней – нищенской – и процветающей Украиной – ненасытная жадность политиков и чиновников действующей власти.

"Что такое с нашей страной произошло, что у нас только мечтают о той пенсии, которая существует в Беларуси? Разве у нас был какой-то природный катаклизм? Нет! Банда грабителей при власти на протяжении десятков лет разворовывает то, что должно идти в руки людям! Власть дает нам европейские тарифы, нищенские зарплаты, убивает все возможности выживать. Мы просто обязаны прекратить это на парламентских выборах!", – заключил Рабинович.