Рабинович: "Оппозиционная платформа - За життя" - единственное объединение топовых политиков

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что украинским политикам всегда сложно объединиться

"Оппозиционная платформа – За життя" – это результат работы самых рейтинговых оппозиционных политиков, в рамках которого они будут работать над установлением мира и улучшением жизни в стране. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в программе "Большое интервью с большим политиком" в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Любой политик в Украине, который имеет рейтинг около 10 %, ни на что в одиночку повлиять не может. Так выстроена украинская система власти. Я бы мог добиться успехов, выиграть выборы и вместе с "За життя" избраться в парламент, набрав, скажем, свои 10 %. Но как бы я мог помочь избирателю, который требует от меня мира, восстановления экономики, повышения социальных стандартов? Небольшой фракции в парламенте для этого недостаточно. И то, что мы смогли объединиться, создать политическую силу, сплотив абсолютно разных людей, – это успех, реальная работа на интересы избирателя", – подчеркнул парламентарий.

Как заявил Рабинович, по результатам всех социологических опросов, именно он и Юрий Бойко пользуются наибольшим доверием среди жителей юга, востока и центра Украины, и именно это стало ключевым аргументом для объединения их политических сил.

"Оппозиционная платформа – За життя" – это единственное объединение топовых политиков... Проблема украинской политики в том, что все хотят, так сказать, "ехать на лошади впереди". Я же поступил иначе – я уступил Бойко на президентских выборах, и буду "ехать сзади", чтобы уже на парламентских выборах под первым номером вести нашу партию в новую Раду", – объяснил народный депутат.

По мнению Рабиновича, претендент на президентский пост должен предложить свой вариант решения экономического и политического кризисов, а также решить вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

"Ни Бойко, ни Рабинович, ни любой другой кандидат в президенты не идеален, но будущий президент и его команда обязаны будут сделать три ключевые вещи, которые нам под силу. Во-первых, установить мир. Люди на Донбассе будут гибнуть, молодёжь уезжать, а экономика падать, если мы не добьемся мира", - считает Рабинович.

По словам нардепа, в их команде единственный "мостик" между РФ и Украиной – Виктор Медведчук. Рабинович считает, что Медведчук знает, как установить мир, и это преимущество их команды. "Если кто-то боится, что мир будет устанавливаться не на наших украинских условиях, то это не так. Главное, что он может решить этот вопрос!", – подчеркнул парламентарий.

Политик назвал второе направление – нужно решить экономический вопрос, вопрос тарифов, потому что "украинцы не выживут с такими цифрами в платежках".

По словам Рабиновича, следующий президент должен предложить обществу новый вариант Конституции.

"Мы должны учесть мнение авторитетных украинцев в политике, культуре, науке и других сферах – и написать новый Основной закон, по которому будем жить и развиваться. И вынести документ на всеукраинский референдум", – резюмировал Рабинович.