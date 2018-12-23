Рабінович: "Опозиційна платформа - За життя" - єдине об'єднання топових політиків

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що українським політикам завжди складно об'єднатися

"Опозиційна платформа – За життя" – це результат роботи найбільш рейтингових опозиційних політиків, в рамках якого вони будуть працювати над встановленням миру і покращенням життя в країні. Про це заявив народний депутат і лідер Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович у програмі "Велике інтерв'ю з великим політиком" в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Будь-який політик в Україні, який має рейтинг близько 10 %, ні на що самотужки вплинути не може. Так збудована українська система влади. Я б міг досягти успіхів, виграти вибори і разом з "За життя" обратися в парламент, набравши, скажімо, свої 10 %. Але як би я міг допомогти виборцю, який вимагає від мене миру, відновлення економіки, підвищення соціальних стандартів? Невеликої фракції в парламенті для цього недостатньо. І те, що ми змогли об'єднатися, створити політичну силу, згуртувавши абсолютно різних людей, – це успіх, реальна робота на інтереси виборця", – підкреслив парламентарій.

Як заявив Рабінович, за результатами всіх соціологічних опитувань, саме він і Юрій Бойко користуються найбільшою довірою серед мешканців півдня, сходу та центру України, і саме це стало ключовим аргументом для об'єднання їхніх політичних сил.

"Опозиційна платформа – За життя" – це єдине об'єднання топових політиків... Проблема української політики в тому, що всі хочуть, так сказати, "їхати на коні попереду". Я ж поступив інакше – я поступився Бойко на президентських виборах, і буду "їхати ззаду", щоб вже на парламентських виборах під першим номером вести нашу партію в нову Раду", – пояснив народний депутат.

На думку Рабіновича, претендент на президентський пост має запропонувати свій варіант рішення економічної і політичної криз, а також вирішити питання врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ні Бойко, ні Рабінович, ні будь-який інший кандидат в президенти не ідеальний, але майбутній президент і його команда будуть зобов'язані зробити три ключові речі, які нам під силу. По-перше, встановити мир. Люди на Донбасі будуть гинути, молодь їхати, а економіка падати, якщо ми не доб'ємося миру", - вважає Рабінович.

За словами нардепа, в їх команді єдиний "місток" між РФ і Україною - Віктор Медведчук. Рабінович вважає, що Медведчук знає, як встановити мир, і це перевага їхньої команди. "Якщо хтось боїться, що мир буде встановлюватися не на наших українських умовах, то це не так. Головне, що він може вирішити це питання!", - підкреслив парламентарій.

Політик назвав другий напрямок – потрібно вирішити економічне питання, питання тарифів, тому що "українці не виживуть з такими цифрами в платіжках".

За словами Рабіновича, наступний президент має запропонувати суспільству новий варіант Конституції.

"Ми повинні врахувати думку авторитетних українців у політиці, культурі, науці та інших сферах – і написати новий Основний закон, по якому будемо жити і розвиватися. І винести документ на всеукраїнський референдум", – резюмував Рабінович.