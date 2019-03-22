Рабинович: одна из главных задач нового руководства страны - новая Конституция

Одной из основных задач избранного на выборах нового руководства страны станет написание новой Конституции Украины. Такое мнение высказал глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что одна из главных задач нового руководства страны – это написание новой Конституции, потому что мы живем по Конституции прошлого века, она не отвечает вызовам сегодняшнего дня. Должен быть всенародный референдум, на котором мы должны решить, какое государство мы строим, нужно принять какую-то программу", – считает парламентарий.

Он также отметил, что необходимо определить стратегический вектор развития, по которому будет двигаться Украина.

"Давайте выберем цель. Вот мы являемся центристской партией, которая предлагает строить равноправные отношения со всеми странами и создавать нейтральную, независимую, внеблоковую Украину – "Швейцарию Восточной Европы". Может быть у кого-то есть другое мнение. Ну тогда пусть озвучат его, а то они только гимны поют", – возмутился нардеп.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также раскритиковал работу нынешнего правительства. По его словам, власть не в состоянии ответить даже на самые элементарные вопросы, касающиеся развития страны.

"Правительство не должно петь и танцевать. Нам не нужен Омелян (министр инфраструктуры Владимир Омелян, – ред.), у которого замирает сердце, когда он строит дорогу к селу Бандеры. Вы ответьте на вопрос: что вы делаете для страны? Что вы строите? И зачем крадете наши деньги? Есть еще масса вот таких простых вопросов, ответов на которые от этих наперсточников невозможно добиться", – подытожил Рабинович.