Рабинович обвинил Супрун в нарушении Конституции

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

По мнению Рабиновича, Супрун фактически "отменила" Конституцию

Народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович обвинил временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Уляну Супрун в нарушении Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

"У нас есть Основной закон Украины, который распространяется на всех! Там написано, что человек не может занимать должность исполняющего обязанности больше трех месяцев. Супрун при этом остается на должности. Я подавал в суд, он не принял соответствующего решения. Получается, что этот человек стоит над законом. Если в государстве есть кто-то, кто стоит над законом, над Конституцией – то это и есть правитель страны. Выходит, нами управляет Супрун. Получается, она отменила Конституцию!", – отметил парламентарий.

По его словам, в любой западной стране за нарушение Основного закона предусмотрено наказание, но в Украине законы не работают.

"Попробовала бы она в любой западной стране, в Европе, в которую мы идем, нарушить Конституцию. Уже через 5 минут сидела бы "за гратами". А у нас значит – можно! У нас есть основной закон страны – Конституция. Если его нарушают, то законы вообще не работают. В Конституции прописано бесплатное медицинское обслуживание. К нам из-за границы приехал человек и отменил Конституцию Украины. И все сидят, как в рот воды набрали", – возмутился политик.

Он также добавил, что Супрун, помимо прочего, добилась реализации своей "основной задачи" – принятия закона о трансплантации. По словам нардепа, теперь украинцев официально могут "разбирать на органы".

"Напомню, что первое заявление Уляны Супрун было о том, что она пришла, дабы принять закон о трансплантации органов. И она здесь добилась успехов: у нас теперь есть закон о трансплантации, у нас есть уполномоченные органы. То есть она достигла своей цели – нас теперь можно разбирать на органы", – подытожил Рабинович.