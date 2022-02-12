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Рабинович обсудил с руководителями крупнейших израильских партий сотрудничество с Украиной

Автор: Илона Свиридова

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович провел в Израиле ряд встреч с руководителями крупнейших местных партий.

Об этом говорится на сайте партии.

В частности, в Кнессете Израиля в Иерусалиме состоялась встреча сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича с министром финансов Израиля, лидером партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом.

Политики детально обсудили политические и экономические отношения государств Украина и Израиль, обменялись видением самых острых социальных вопросов.

Кроме того, в ходе встречи лидеры партий высказали обоюдное желание продолжать контакты на партийном уровне.

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ИзраильРабинович