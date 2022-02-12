Рабинович обсудил с руководителями крупнейших израильских партий сотрудничество с Украиной

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович провел в Израиле ряд встреч с руководителями крупнейших местных партий.
Об этом говорится на сайте партии.
В частности, в Кнессете Израиля в Иерусалиме состоялась встреча сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича с министром финансов Израиля, лидером партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдором Либерманом.
Политики детально обсудили политические и экономические отношения государств Украина и Израиль, обменялись видением самых острых социальных вопросов.
Кроме того, в ходе встречи лидеры партий высказали обоюдное желание продолжать контакты на партийном уровне.