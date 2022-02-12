Рабінович обговорив з керівниками найбільших ізраїльських партій співпрацю з Україною

Народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович провів в Ізраїлі низку зустрічей з керівниками найбільших місцевих партій.
Про це йдеться на сайті партії.
Зокрема, в Кнесеті Ізраїлю в Єрусалимі відбулася зустріч співголови ОПЗЖ Вадима Рабиновича з міністром фінансів Ізраїлю, лідером партії "Наш дім - Ізраїль" (НДІ) Авігдором Ліберманом.
Політики детально обговорили політичні та економічні відносини держав Україна та Ізраїль, обмінялися баченням найгостріших соціальних питань.
Крім того, в ході зустрічі лідери партій висловили обопільне бажання продовжувати контакти на партійному рівні.