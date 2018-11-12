Рабинович: объединение оппозиции - единственный выход Украины из тупика

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По словам Рабиновича, окончательного утверждения единого кандидата от оппозиции следует ожидать в этот четверг

Создание "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты - первый шаг по спасению Украины от катастрофы. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

По словам Рабиновича, партии "За життя" и "Оппозиционный блок" почти два месяца работали над объединением в единую политическую силу. Рабинович также отметил, что создание оппозиционной платформы предотвратит катастрофу в стране.

"Разве украинцы удовлетворены сегодняшним экономическим курсом нашей страны? Очевидно, нет. Разве мы хотим продолжения такой политики? Думаю, что большинство ответит отрицательно. Если все понимают, что мы идем к катастрофе, что нужно делать, чтобы это остановить? Путь один - объединяться", - подчеркнул он.

Рабинович также заявил, что в случае раздельного похода на выборы в 2019 году и у лидера "За життя", и у представителя "Оппозиционного блока" были бы высокие результаты. Однако, шансы пройти во второй тур были бы значительно ниже, чем при выдвижении оппозиционными силами единого кандидата.

"Мой самостоятельный поход на выборы обеспечил бы мне 10-12% доверия граждан. Юрий Бойко с "Оппоблоком" набрал был приблизительно такое же количество голосов, и тогда во второй тур президентских выборов вышли бы Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - персонажи, которые фактически 20 лет паразитируют на теле украинской государственности. Только объединив усилия, мы сможем победить на президентских и парламентских выборах. И мне, и Бойко было нелегко пойти навстречу друг другу, но мы сделали исторический шаг - договорились для того, чтобы наши люди увидели кроме провластного тупика еще и альтернативный путь развития", - заявил Рабинович.

Также парламентарий выразил благодарность партии "За життя" за предложение стать единым кандидатом от оппозиции на будущих президентских выборах. По его словам, окончательного утверждения единого кандидата следует ожидать в этот четверг.

"Я благодарен партии "За життя", которая на политсовете предложила мне стать единым кандидатом на выборах президента. Надеюсь, что в четверг будет принято окончательное решение по этому поводу, но в любом случае я хочу поблагодарить Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые приняли участие в этих тяжелейших переговорах по объединению наших политических сил за право бороться вместе. Нам было непросто, но мы - победители, потому что смогли преодолеть себя! Мы идем побеждать, чтобы сделать страну сильной!", -резюмировал Рабинович.