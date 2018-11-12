Рабінович: об'єднання опозиції - єдиний вихід України із глухого кута

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, остаточного затвердження єдиного кандидата від опозиції слід очікувати в цей четвер

Створення "Опозиційної платформи - За життя" та висунення єдиного опозиційного кандидата в президенти - перший крок з порятунку України від катастрофи. Про це заявив народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

За словами Рабіновича, партії "За життя" та "Опозиційний блок" майже два місяці працювали над об'єднанням в єдину політичну силу. Рабінович також зазначив, що створення опозиційної платформи попередить катастрофу в країні.

"Хіба українці задоволені сьогоднішнім економічним курсом нашої країни? Очевидно, ні. Хіба ми хочемо продовження такої політики? Думаю, що більшість відповість негативно. Якщо всі розуміють, що ми йдемо до катастрофи, що потрібно робити, щоб це зупинити? Шлях один - об'єднуватися", - підкреслив він.

Рабінович також заявив, що в разі окремого походу на вибори у 2019 році і у лідера "За життя", і представника "Опозиційного блоку" були б високі результати. Проте, шанси пройти в другий тур були б значно нижчі, ніж при висуненні опозиційними силами єдиного кандидата.

"Мій самостійний похід на вибори забезпечив би мені 10-12% довіри громадян. Юрій Бойко з "Оппоблоком" набрав був приблизно таку ж кількість голосів, і тоді у другий тур президентських виборів вийшли б Петро Порошенко і Юлія Тимошенко - персонажі, які фактично 20 років паразитують на тілі української державності. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти на президентських і парламентських виборах. І мені, і Бойко було нелегко піти назустріч один одному, але ми зробили історичний крок - домовились для того, щоб наші люди побачили крім провладного тупика ще й альтернативний шлях розвитку", - заявив Рабінович.

Також парламентарій висловив подяку партії "За життя" за пропозицію стати єдиним кандидатом від опозиції на майбутніх президентських виборах. За його словами, остаточного затвердження єдиного кандидата слід очікувати в цей четвер.

"Я вдячний партії "За життя", яка на політраді запропонувала мені стати єдиним кандидатом на виборах президента. Сподіваюся, що в четвер буде прийнято остаточне рішення з цього приводу, але в будь-якому випадку я хочу подякувати Юрію Бойко та Віктору Медведчуку, які взяли участь у цих важких переговорах щодо об'єднання наших політичних сил за право боротися разом. Нам було непросто, але ми - переможці, тому що змогли подолати себе! Ми йдемо перемагати, щоб зробити країну сильною!", -резюмував Рабінович.