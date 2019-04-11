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Рабинович: нынешняя власть грабит украинцев и разворовывает страну

Новости » Политика    11.04.2019 - 10:42
Рабинович: нынешняя власть грабит украинцев и разворовывает страну
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

За последние 5 лет власть может похвастаться только безвизовым режимом, уверен Рабинович

Нынешняя власть грабит украинцев и разворовывает страну. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина. 

"Нынешняя власть 5 лет насилует страну, занимается мародерством и грабежом. И когда люди выступают против этого – власть называет это "реваншем". Представители нынешней власти сдали Крым, потом сдали Донецк и Луганск, теперь могут сдавать только анализы", – возмутился парламентарий.

Он также подчеркнул, что за последние 5 лет власть может похвастаться только безвизовым режимом, который не подкреплен никаким ростом благосостояния украинцев.

"У власти самое главное достижение за 5 лет – это безвизовый режим с Европой. И я помню, как Петр Алексеевич написал, что теперь каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, полететь лоукостером в Варшаву и посетить Венскую оперу. Но при пенсии в 1200 гривен и зарплате в 3200 в нашей стране… это очень плохая шутка. Украинцы просто не могут себе этого позволить, потому что власть их ограбила и дала возможность только ехать в ту Европу с "голым задом", где они могут лишь клубнику убирать на полях", – отметил политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" добавил, что нашей стране не стоит рассчитывать на иностранные государства, а стране необходимо сконцентрироваться на экономическом росте.

"Безвизовый режим лучше, чем визовый. Но он должен подкрепляться каким-то экономическим ростом. Чтобы наши люди могли в Европе посетить Венскую оперу, а если нет, то хотя бы побыть возле нее. Я все время говорю: заграница нам не поможет. Только мы сами можем помочь себе. Мы сами голосуем за правильную, нормальную, новую жизнь. За жизнь, в которой честно работающие люди нормальную получают зарплату. Пенсионеры могут выжить на свою пенсию. Государство не грабит своих граждан", – подытожил Рабинович.

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