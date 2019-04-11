Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За останні 5 років влада може похвалитися тільки безвізовим режимом, впевнений Рабінович

Нинішня влада грабує українців і розкрадає країну. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Нинішня влада 5 років ґвалтує країну, займається мародерством і грабунком. І коли люди виступають проти цього – влада називає це "реваншем". Представники нинішньої влади здали Крим, потім здали Донецьк і Луганськ, тепер можуть здавати аналізи", – обурився парламентарій.

Він також підкреслив, що за останні 5 років влада може похвалитися тільки безвізовим режимом, який не підкріплений жодним зростанням добробуту українців.

"У влади найголовніше досягнення за 5 років – це безвізовий режим з Європою. І я пам'ятаю, як Петро Олексійович написав, що тепер кожен українець може випити фантастичної кави в Братиславі, полетіти лоукостером до Варшави і відвідати Віденську оперу. Але при пенсію 1200 гривень і зарплати в 3200 в нашій країні... це дуже погана жарт. Українці просто не можуть собі цього дозволити, тому що влада їх пограбувала і дала можливість тільки їхати в ту Європу з "голим задом", де вони можуть лише полуницю прибирати на полях", – зазначив політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" додав, що нашій країні не варто розраховувати на іноземні держави, а країні необхідно зосередитися на економічному зростанні.

"Безвізовий режим краще, ніж візовий. Але він повинен підкріплюватися якимось економічним зростанням. Щоб наші люди могли в Європі відвідати Віденську оперу, а якщо ні, то хоча б побути біля неї. Я весь час кажу: закордон нам не допоможе. Тільки ми самі можемо допомогти собі. Ми самі голосуємо за правильне, нормальне, нове життя. За життя, в якому чесно працюють люди отримують нормальну зарплату. Пенсіонери можуть вижити на свою пенсію. Держава не грабує своїх громадян", – підсумував Рабінович.