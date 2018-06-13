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Рабинович: в нынешних условиях повышение тарифов ничем не оправдано

НовостиПолитика    13.06.2018 - 15:40
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает повышение тарифов открытым преступлением против народа Украины

В сложившейся в Украине ситуации повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не только ничем не оправдано, но даже преступно. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в ходе эфира на телеканале "112 Украина".

"Я считаю, что в нынешних условиях новое поднятие тарифов является просто открытым преступлением против народа Украины. Оно ничем не обусловлено, кроме непомерных аппетитов паразитов, которые владеют облэнерго, облгазами и так далее. Их фамилии всем известны. Это все те же люди, которым мы платим десятилетия, при всех режимах. Ведь меняется только верхушка айсберга – президент, премьер, а реальные владельцы всего этого остаются одни и те же. Но нам недолго осталось все это терпеть, и вы увидите скоро новые выборы и новую Украину", – заявил политик.

По его словам, перед повышением тарифов власть всегда старается запудрить мозги украинцам и убедить нас, что этого не произойдет.

"Что касается тарифов, то тут нашей власти надо пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы не удариться ни там, ни там. С одной стороны – выборы все ближе и ближе, и это заставляет власть поумерить аппетиты. С другой – МВФ в очередной раз повторило, что теперь, после создания Антикоррупционного суда, для получения транша нам необходимо повысить тарифы. Как здесь проскочить? А пусть у них об этом голова болит. Они обещали нам не поднимать тарифы, а МВФ обещали их поднять – так пусть теперь сами думают, как они будут выкручиваться. Единственное, что меня настораживает: каждый раз, когда наша власть начинает говорить, что повышения тарифов не будет, я начинаю проверять свои карманы. Потому что это значит, что в них обязательно опять залезут – снова поднимут тариф", – констатировал парламентарий.

Он подчеркнул, что повышение тарифов в Украине на самом деле не нужно никому, кроме Международного валютного фонда.

"Я вообще не понимаю, на каком основании сейчас надо повышать тарифы. Смотрите: "Нафтогаз" имеет прибыль, его менеджеры выплачивают себе по 46 млн премий, баланс наполнения бюджета у нас положительный. Так кому-то кроме МВФ в принципе нужно, чтобы у нас повышались тарифы? Нет! Но мы же работаем не на МВФ. По сути тариф – это налог, который мы платим государству за обслуживание. Но нас же не МВФ обслуживает!", – возмутился Рабинович.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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