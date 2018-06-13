Рабінович: в нинішніх умовах підвищення тарифів нічим не виправдане

Рабінович вважає підвищення тарифів відкритим злочином проти народу України

У сформованій в Україні ситуації підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не тільки нічим не виправдане, але навіть злочинно. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ході ефіру на телеканалі "112 Україна2".

"Я вважаю, що в нинішніх умовах нове підняття тарифів є просто відкритим злочином проти народу України. Воно нічим не обумовлено, крім непомірних апетитів паразитів, які володіють обленерго, облгазами і так далі. Їх прізвища всім відомі. Це все ті ж люди, яким ми платимо десятиліття, при всіх режимах. Адже змінюється тільки верхівка айсберга – президент, прем'єр, а реальні власники всього цього залишаються одні і ті ж. Але нам недовго залишилося все це терпіти, і ви побачите незабаром нові вибори і нову Україну", – заявив політик.

За його словами, перед підвищенням тарифів влада завжди намагається запудрити мізки українцям і переконати нас, що цього не станеться.

"Що стосується тарифів, то тут нашій владі треба пройти між Скіллою і Харибдою, щоб не вдаритися ні там, ні там. З одного боку – вибори все ближче і ближче, і це змушує владу зменшити апетити. З іншого – МВФ в черговий раз повторив, що тепер, після створення Антикорупційного суду, для отримання траншу нам необхідно підвищити тарифи. Як тут проскочити? А нехай у них голова болить. Вони обіцяли нам не піднімати тарифи, а МВФ обіцяли їх підняти – так нехай тепер самі думають, як вони будуть викручуватися. Єдине, що мене насторожує: кожен раз, коли наша влада починає говорити, що підвищення тарифів не буде, я починаю перевіряти свої кишені. Тому що це означає, що в них обов'язково знову залізуть – знову піднімуть тариф", – констатував парламентарій.

Він підкреслив, що підвищення тарифів в Україні насправді не потрібно нікому, крім Міжнародного валютного фонду.

"Я взагалі не розумію, на якій підставі зараз треба підвищувати тарифи. Дивіться: "Нафтогаз" має прибуток, його менеджери виплачують собі за 46 млн премій, баланс наповнення бюджету у нас позитивний. Так комусь крім МВФ в принципі потрібно, щоб у нас підвищувалися тарифи? Ні! Але ми ж працюємо не на МВФ. По суті тариф – це податок, який ми платимо державі за обслуговування. Але нас же не МВФ обслуговує!", – обурився Рабінович.