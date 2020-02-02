Рабинович: новый Трудовой кодекс ограничивает права украинцев

Фото. Вадим Рабинович (пресс-служба)

По мнению политика, власть забывает выполнять свои обещания

Предложенный властью проект нового Трудового кодекса существенно ограничивает права граждан Украины. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа - За життя“ Вадим Рабинович в эфире телеканала Newsone.

“Все в мире уже выступили против этого (нового варианта Трудового кодекса - ред.). Человек становится рабом на своей земле и не имеет права сказать даже слова, потому что в любой момент может быть уволен. Такого нет нигде в мире“, - сказал Вадим Рабинович.

По его мнению, вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, новая власть только ухудшила ситуацию в стране вопреки своим обещаниям.

“Украина имеет огромный потенциал и его нужно использовать, а эксперименты над страной должны закончиться! Нам нужно еще раз сходить на местные выборы и выбрать наконец тех, кто умеет работать, а не хочет. Затем нам необходимо начать общенациональный диалог, и спокойно провести мониторинг всех действий страны без лишнего давления“, - подытожил Рабинович.

Как писал РБК-Украина, ранее на сайте украинского парламента был опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом.