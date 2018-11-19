Рабинович назвал условия для изменений в Украине

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, после президентских выборов поменяется немногое

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что изменения в Украине возможны после того, как украинский народ проведет "грамотные выборы" в 2019 году. Об этом он сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

По словам политика, президентские выборы не принесут больших изменений в стране из-за того, что Украина – парламентско-президентская республика.

"После президентских выборов поменяется немного. Потому что пока что у нас все-таки парламентско-президентская республика, хотя бы де юре. Любому президенту нужна поддержка парламента. Поэтому у нас все поменяется после двух грамотных выборов, проведенных народом. Первые - это президентские, второе – это парламентские. Потому что нам надо наконец–то избрать парламент, в котором будет хоть пара умных людей", – сказал парламентарий.

По мнению Рабиновича, данное политическое устройство убивает страну. Он предлагает сменить политическое устройство Украины или на парламентскую, или на президентскую республику.

"С первого дня, как я пришел в политику, я утверждаю, что президентско-парламентская республика убивает нашу страну. Приходит любой президент – начинается у него война с премьер-министром, с парламентом. Украина – это не имперское государство. Давайте сделаем парламентскую республику – сэкономим на посте президента. Либо отдайте все президенту, уберите парламент", – добавил он.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что первое, что должен сделать будущий президента Украины - установить мир в стране.

"Мы обязаны установить мир. Если в стране не будет мира - мы не выберемся из долговой и жуткой ямы. Молодежь будет уезжать, нам будут петь песни про очередную революцию, а мы будем замерзать в своих домах. Вот то что будет. Поэтому президент должен иметь возможность установить мир", - подчеркнул он.