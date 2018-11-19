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Рабінович назвав умови для змін в Україні

Новини » Політика    19.11.2018 - 11:36
Рабінович назвав умови для змін в Україні
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, після президентських виборів зміниться мало що

Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив, що зміни в Україні можливі після того, як український народ проведе "грамотні вибори" в 2019 році. Про це він сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne.

За словами політика, президентські вибори не принесуть великих змін в країні через те, що Україна – парламентсько-президентська республіка.

"Після президентських виборів трохи поміняється. Тому що у нас поки що все-таки парламентсько-президентська республіка, хоч би де юре. Будь-якому президенту потрібна підтримка парламенту. Тому у нас все зміниться після двох грамотних виборів, проведених народом. Перші - це президентські, друге – це парламентські. Тому що нам треба нарешті обрати парламент, в якому буде хоч пара розумних людей", – сказав парламентарій.

На думку Рабіновича, даний політичний устрій вбиває країну. Він пропонує змінити політичний устрій України або на парламентську, або на президентську республіку.

"З першого дня, як я прийшов у політику, я стверджую, що президентсько-парламентська республіка вбиває нашу країну. Приходить будь-який президент – починається у нього війна з прем'єр-міністром, з парламентом. Україна – це не імперська держава. Давайте зробимо парламентську республіку – заощадимо на пості президента. Або віддайте все президенту, приберіть парламент", – додав він.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявив, що перше, що повинен зробити майбутній президента України - встановити мир у країні.

"Ми зобов'язані встановити мир. Якщо в країні не буде світу - ми не виберемося з боргової та страшної ями. Молодь буде їхати, нам будуть співати пісні про чергову революцію, а ми будемо замерзати в своїх будинках. Ось те що буде. Тому президент повинен мати можливість встановити мир", - підкреслив він.

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