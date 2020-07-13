Рабинович назвал последние решения власти "обманом избирателей"

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович , выступая на заседании согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в понедельник, 13 июля.

Все те, кто голосовал за обновление власти - оказались обманутыми. Действия власти, в частности, принятие законопроекта 3708 - противоречит их предвыборным обещаниям.

"Срочно собирается высший законодательный орган Украины для принятия закона 3708, без которого, оказывается, страна жить ну просто не может! Напомню, этим законопроектом предполагается возврат наблюдательным советам в этих советах миллионных зарплат - и все это за счет народа Украины", - заявил Рабинович.

Такие действия, по мнению Рабиновича, свидетельствуют о том, что власть свои интересы ставить выше интересов украинцев.

Он также убежден, если нардепы фракции "Слуга народа" проголосуют за этот законопроект - "выборы в стране пройдут гораздо раньше, чем вы думаете".

Кроме того, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" обратился к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову с предложением создать временную следственную комиссию, которая бы начала расследовать факты, озвученные в так называемых пленках "Байдена-Порошенко".

Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду письмо с просьбой исключить из повестки дня внеочередного заседания в понедельник законопроекты №3708, №3708-1 по сроку действия ограничений при начислении заработной платы и проект постановления №3809 о назначении местных выборов на 25 октября.

Законопроект №3708 предлагает отменить "карантинные" ограничения в зарплатах судьям, прокурорам, депутатам и госслужащим.