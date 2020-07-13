Рабінович назвав останні рішення влади "обманом виборців"

"Терміново збирається вищий законодавчий орган України для прийняття закону 3708, без якого, виявляється, країна жити ну просто не може! Нагадаю, цим законопроектом передбачається повернення наглядовим радам у цих радах мільйонних зарплат - і все це коштом народу України", - заявив Рабинович.
Такі дії, на думку Рабіновича, свідчать про те, що влада свої інтереси ставити вище інтересів українців.
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Він також переконаний, якщо нардепи фракції "Слуга народу" проголосують за цей законопроект - "вибори в країні пройдуть набагато раніше, ніж ви думаєте".
Крім того, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" звернувся до голови Верховної ради Дмитру Разумкову з пропозицією створити тимчасову слідчу комісію, яка б почала розслідувати факти, озвучені в так званих плівках "Байдена-Порошенко".
Нагадаємо, 13 липня президент Володимир Зеленський направив у Верховну раду лист із проханням виключити з порядку денного позачергового засідання в понеділок законопроекти №3708, №3708-1 по терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати та проект постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня.
Законопроект №3708 пропонує скасувати "карантинні" обмеження зарплати суддям, прокурорам, депутатам і держслужбовцям.