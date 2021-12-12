Рабинович назвал инициативу власти по поводу двойного гражданства избирательной

"На первый взгляд это неплохой закон, направленный на то, чтобы украинцы, являющиеся гражданами других стран, имели возможность получить украинский паспорт. Хорошо. Давайте! Но потом начинаются нюансы: те, кто живет в России такой возможности не получат. Эта логика ущербная: если предки гражданина Канады украинского происхождения уехали из Украины, то такой "канадец" может получить украинский паспорт, а если уехали в Россию - нет", - заявил Рабинович.

Рабинович убежден: закон о гражданстве должен быть один - унифицированный.

"Нельзя одним что-то разрешать, а другим запрещать. Любой, кто покинул Украину, должен иметь право получить паспорт. Люди уезжают не из-за хорошей жизни, а из-за власти, которая довела страну до нынешнего состояния", - отметил он, добавив, что за последние 9 месяцев из страны выехало на 11% больше украинцев, чем в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что президент надеется урегулировать вопросы двойного гражданства изменениями к закону "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств.