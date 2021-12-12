Рабінович назвав ініціативу влади щодо подвійного громадянства виборчою

"На перший погляд, це непоганий закон, спрямований на те, щоб українці, які є громадянами інших країн, мали можливість отримати український паспорт. Гаразд. Давайте! Але потім починаються нюанси: ті, хто живе в Росії такої можливості не отримають. Ця логіка збиткова: якщо предки громадянина Канади українського походження виїхали з України, то такий "канадець" може отримати український паспорт, а якщо поїхали в Росію - ні", - заявив Рабінович.

Рабінович переконаний: закон про громадянство має бути один - уніфікований.

"Не можна одним щось дозволяти, а іншим забороняти. Будь-хто, хто покинув Україну, повинен мати право отримати паспорт. Люди їдуть не через хороше життя, а через владу, яка довела країну до нинішнього стану", - зазначив він, додавши, що за останні 9 місяців з країни виїхало на 11% більше українців, ніж минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент сподівається врегулювати питання подвійного громадянства змінами до закону "Про громадянство України", зобов'язати чиновників вказувати подвійне громадянство в деклараціях, а до роботи в судах і на митниці не допускати громадян інших держав.