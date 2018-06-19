Рабинович назвал имена тех, кто владеет "Оппоблоком"

По словам Рабиновича, среди владельцев "Оппоблока" - Левочкин, Бойко, Фирташ и Бакулин

Партией "Оппозиционный блок" владеют депутаты Сергей Левочкин и Юрий Бойко, олигарх Дмитрий Фирташ, беглый депутат Евгений Бакулин, а также есть "доля" Москвы. Об этом народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович написал на странице в социальной сети Facebook.

В частности, Рабинович отметил, что точно знает, кто владеет "Оппоблоком". "Дмитрий Фирташ – 40%, Сергей Левочкин – 20%, Юрий Бойко – 10%, взявший на себя все грехи и сидящий в Москве Евгений Бакулин – 5% и 25% – московская опция из сидящих там. Сорри, ребята, вы первые начали. Кстати, вы ведь всегда говорили, что в список вы просили не ставить самых одиозных. А я вам отвечу – это не ваше дело", – заявил Рабинович.

Ранее Рабинович заявил, что подал в суд на телеканал "Интер" за клевету и потребовал официальных заявлений от владельцев телеканала.

Кроме того, ранее политик заявлял, что добился в суде Ниццы ареста виллы на Лазурном берегу, принадлежащей, по его словам, Сергею Левочкину и его сестре Юлии. Приблизительная стоимость жилья – около 40 миллионов евро. Рабинович потребовал вернуть эти деньги в бюджет Украины.

Как известно, Евгений Бакулин, бывший глава НАК "Нафтогаз Украины", беглый народный депутат от "Оппозиционного блока" и подозреваемый в уголовном деле "вышки Бойко". Прокуратура в ходе расследования кражи 400 млн долларов на закупки буровых установок признала Бакулина одним из фигурантов дела.