Рабінович назвав імена тих, хто володіє "Опоблоком"

За словами Рабіновича, серед власників "Опоблоку" - Льовочкін, Бойко, Фірташ і Бакулін

Партією "Опозиційний блок" володіють депутати Сергій Льовочкін і Юрій Бойко, олігарх Дмитро Фірташ, депутат втікач Євген Бакулін, а також є "частка" Москви. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович написав на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Рабінович зазначив, що точно знає, хто володіє "Опоблоком". "Дмитро Фірташ – 40%, Сергій Льовочкін – 20%, Юрій Бойко – 10%, який взяв на себе всі гріхи і сидить в Москві Євген Бакулін – 5% і 25% – московська опція із сидять там. Сорі, хлопці, ви перші почали. До речі, ви завжди говорили, що в список ви просили не ставити найодіозніших. А я вам відповім – це не ваша справа", – заявив Рабінович.

Раніше Рабінович заявив, що подав у суд на телеканал "Інтер" за наклеп і зажадав офіційних заяв від власників телеканалу.

Крім того, раніше політик заявляв, що добився в суді Ніцци арешту вілли на Лазурному березі, що належить, за його словами, Сергію Льовочкіну і його сестрі Юлії. Приблизна вартість житла – близько 40 мільйонів євро. Рабінович вимагає повернути ці гроші у бюджет України.

Як відомо, Євген Бакулін, колишній глава НАК "Нафтогаз України", колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" і підозрюваний у кримінальній справі "вишки Бойка". Прокуратура в ході розслідування крадіжки 400 млн доларів на закупівлі бурових установок визнала Бакуліна одним з фігурантів справи.