Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что нужно подготовить "проект нашего общего украинского дома"

Народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович намерен написать новую Конституцию Украины. Об этом он сказал в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Зачем нам новая Конституция? Вот, например, мы строим трехэтажное здание. Нам нужно для начала нарисовать его план? Конечно, иначе все рухнет! А мы страну строим, и на вопрос, что мы строим – никто не ответит. Пришел Ющенко – все бежим на запад, пришел Янукович – на Москву все побежали. Почему мы постоянно бегаем, как сайгаки?", – задался вопросом парламентарий.

По словам политика, Украине необходимо определиться с вектором своего развития и развиваться исходя из собственных интересов. Для этого необходимо "перестать метаться между Востоком и Западом и закрепить в новой Конституции свой внеблоковый статус".

"Нам нужно понять проект нашего будущего, проект нашего общего украинского дома. Я считаю, что это должна быть внеблоковая, независимая страна, построенная по типу "Швейцарии Восточной Европы". Если у кого-то есть другое предложение – давайте обсуждать, проведем референдум и так далее. Давайте уже определимся на чем-то одном и перестанем метаться из стороны в сторону. Так нельзя строить здание, а тем более страну. Мы должны провести законный референдум, закрепить его результаты, как чертеж или план развития страны на ближайшие 10 лет, и строить!", – уверен лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он также считает, что Украине необходим всего один год, чтобы остановить экономический спад и выйти на "довоенные показатели". Для этого необходимо отказаться от кредитов МВФ, которые, по мнению народного депутата, "душат экономику".

Последующие годы, по словам Рабиновича, будут годами подъема. "Для этого нужно сделать непопулярные сложные вещи. Непопулярные, правда, уже не для людей, а для наших союзников разных, таких как МВФ, который нам нужно просто выгнать из страны. Ведь они нас практически задавили долгами. Только в этом году по процентам мы должны отдать им 12 млрд долларов", – подытожил Вадим Рабинович.