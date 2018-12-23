Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що треба підготувати "проект нашого спільного українського дому"

Народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович має намір написати нову Конституцію України. Про це він сказав в ефірі програми "Велика інтерв'ю з великим політиком" на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Навіщо нам нова Конституція? Ось, наприклад, ми будуємо триповерхову будівлю. Нам потрібно для початку намалювати її план? Звичайно, інакше все розвалиться! А ми країну будуємо, і на питання, що ми будуємо – ніхто не відповість. Прийшов Ющенко – всі біжимо на захід, прийшов Янукович – на Москву всі побігли. Чому ми постійно бігаємо, як сайгаки?", – задався питанням парламентарій.

За словами політика, Україні необхідно визначитися з вектором свого розвитку і розвиватися виходячи з власних інтересів. Для цього необхідно "перестати кидатися між Сходом і Заходом і закріпити в новій Конституції свій позаблоковий статус".

"Нам потрібно зрозуміти проект нашого майбутнього, проект нашого спільного українського дому. Я вважаю, що це повинна бути позаблокова, незалежна країна, побудована за типом "Швейцарії Східної Європи". Якщо у когось є інша пропозиція – давайте обговорювати, проведемо референдум і так далі. Давайте вже визначимося на чомусь одному і перестанемо кидатися з боку в бік. Так не можна будувати будинок, а тим більше країну. Ми повинні провести законний референдум, закріпити його результати, як креслення або план розвитку країни на найближчі 10 років, і будувати!", – впевнений лідер "Опозиційної платформи – За життя".

Він також вважає, що Україні необхідний всього один рік, щоб зупинити економічний спад і вийти на "довоєнні показники". Для цього необхідно відмовитися від кредитів МВФ, які, на думку народного депутата, "душать економіку".

Наступні роки, за словами Рабиновича, будуть роками підйому. "Для цього потрібно зробити непопулярні складні речі. Непопулярні, правда, вже не для людей, а для наших союзників різних, таких як МВФ, який нам потрібно просто вигнати з країни. Адже вони нас практично задавили боргами. Тільки в цьому році за відсотками ми повинні віддати їм 12 млрд доларів", – підсумував Вадим Рабінович.