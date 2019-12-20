Рабинович: нам удалось добиться возвращения всех незаконно изъятых из земельного законопроекта правок

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович отметил, что рассмотрение вопроса рынка земли будет проходить в порядке закона

Вопрос открытия рынка земли будет обсуждаться столько, сколько нужно. Главная задача - установить истину, выяснить, для чего власть так настойчиво хочет продать землю и кому, заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Никаких подарков Соросу под елочку не будет!" - заверил он.

Оппозиционер сообщил о том, что все правки, которые незаконно изъяли из законопроекта о рынке земли, возвращены.

"Мы перешли в демократическую область в части обсуждения последовательности рассмотрения поданного пропрезидентской фракцией законопроекта о рынке земли. Мы все делаем шаг за шагом, и я считаю это большой победой", - отметил парламентарий.

Но сейчас еще не время расслабляться, считает сопредседатель ОПЗЖ.

"Несмотря на то, что проделана большая работа, что тот турборежим, который был запланирован Соросом, мы сорвали, расслабляться еще рано. Думаю, что до Нового года наша земля находится в безопасности, а после… будем работать дальше. Но можно говорить о том, что опасность миновала!", - рассказал политик.

Народный депутат сообщил о том, что стороны договорились подписать подготовленный оппозицией меморандум, который с предложениями и правками будет вынесен на заседание парламента.

"Мы вместе с председателем Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым его подпишем, и таким образом будут возобновлены все демократические процедуры, которые были аннулированы "слугами народа" по никому не понятным причинам. Теперь рассмотрение вопроса рынка земли будет проходить в порядке закона!", - заверил он.

Парламентарий отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от закона.

"Нужно помнить, что "слуг" большинство, и они могут пусть не за два часа, а за два-три пройти все правки и проголосовать законопроект. Поэтому нашей победе радоваться надо, но уж никак не расслабляться, а надо готовиться к тому моменту, когда закон пройдет правки… Более того, мы должны объяснять людям на местах, что "хорошо жить после продажи земли", в чем заверяет власть, мы не будем", - пояснил оппозиционер.

При этом, сопредседатель ОПЗЖ уверен, что фракция выполнила свою задачу.

"Власть уже не пойдет на нарушение процедуры, поскольку поняли нашу позицию, позицию других фракций, людей - мы не допустим, чтобы закон нарушался", - резюмировал Рабинович.