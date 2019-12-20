Рабінович: нам вдалося домогтися повернення всіх незаконно вилучених із земельного законопроекту правок

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович зазначив, що розгляд питання ринку землі буде проходити в порядку закону

Питання відкриття ринку землі буде обговорюватися стільки, скільки потрібно. Головне завдання - встановити істину, з'ясувати, для чого влада так наполегливо хоче продати землю і кому, заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Ніяких подарунків Соросу під ялинку не буде!" - запевнив він.

Опозиціонер повідомив про те, що всі правки, які незаконно вилучили із законопроекту про ринок землі, повернуті.

"Ми перейшли в демократичну область в частині обговорення послідовності розгляду поданого пропрезидентською фракцією законопроекту про ринок землі. Ми всі робимо крок за кроком, і я вважаю це великою перемогою", - зазначив парламентарій.

Але зараз ще не час розслаблятися, вважає співголова ОПЗЖ.

"Незважаючи на те, що пророблена велика робота, що той турборежим, який був запланований Соросом, ми зірвали, розслаблятися ще рано. Думаю, що до Нового року наша земля знаходиться в безпеці, а після... будемо працювати далі. Але можна говорити про те, що небезпека минула!", - розповів політик.

Народний депутат повідомив про те, що сторони домовилися підписати підготовлений опозицією меморандум, який з пропозиціями та правками буде винесено на засідання парламенту.

"Ми разом з головою Верховної ради України Дмитром Разумковим його підпишемо, і таким чином будуть відновлені всі демократичні процедури, які були анульовані "слугами народу" нікому не зрозумілих причин. Тепер розгляд питання ринку землі буде проходити в порядку закону!", - запевнив він.

Парламентарій зазначив, що подальший розвиток подій залежить від закону.

"Потрібно пам'ятати, що "слуг" більшість, і вони можуть нехай не за дві години, а за дві-три пройти всі правки і проголосувати законопроект. Тому нашій перемозі радіти треба, але аж ніяк не розслаблятися, а треба готуватися до того моменту, коли закон пройде правки... Більш того, ми повинні пояснювати людям на місцях, що "добре жити після продажу землі", в чому запевняє влада, ми не будемо", - пояснив опозиціонер.

При цьому, співголова ОПЗЖ упевнений, що фракція виконала своє завдання.

"Влада вже не піде на порушення процедури, оскільки зрозуміли нашу позицію, позицію інших фракцій, людей - ми не допустимо, щоб закон порушувався", - резюмував Рабінович.