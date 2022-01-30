Рабинович: НАБУ требуют предоставить им всю партийную переписку с избирателями

"У нас остался еще не арестованный руководитель партии. Это я. Сегодня мне пришло письмо. К сожалению, на нем нет номера. Так работают наши люди. И я его вам зачитаю. По мне, Рабиновичу, возбуждено уголовное дело. Возбудили его НАБУ, Офис генерального прокурора. Все возбудили. Какое же дело сегодня пришивают мне? Люди, послушайте меня, возбуждено уголовное дело за то, что они считают, что в феврале 2019 какой-то пенсионер написал мне письмо, и я на него, очевидно, не ответил. Возбуждается уголовное дело за плохое выполнение своих обязанностей. На эту тему я получаю письмо с подписью прокурора Олега Черкасова – срочно предоставить им всю нашу партийную переписку с избирателями, полностью копии бумаг и всего остального", - сказал он.