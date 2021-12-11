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Рабинович: монобольшинства в парламенте не существует

Автор: Артем Горовенко

Народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович будет требовать обнародования коалиционного соглашения, которое подтверждает законность формирования монобольшинства в Верховной раде Украины девятого созыва.

Об этом политик заявил в эфире "Украина 24".

"Я до сих пор не видел коалиционного соглашения нынешнего большинства. Поэтому я, народный депутат Украины, сопредседатель второй крупнейшей фракции в стране - "Оппозиционная платформа - За життя", - прошу предоставить подписанное коалиционное соглашение (даже внутри партии "Слуга народа"), по которому монобольшинство правит уже 2,5 года", - заявил политик.

По его словам, в случае, если такой документ предоставлен не будет, это означает, что не было выполнено главное требование Конституции, и монобольшинства не существует.

"Дайте нам, то, что по Конституции Украины предписано - коалиционное соглашение. Если его нет, значит все - обман, значит власть вообще не смотрит в Конституцию, значит правительство, избранное этим монобольшинством, тоже не законно", - добавил Рабинович.

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