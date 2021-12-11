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Рабінович: монобільшості в парламенті не існує

Автор: Артем Горовенко

Народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович вимагатиме оприлюднення коаліційної угоди, яка підтверджує законність формування монобільшості у Верховній раді України дев'ятого скликання.

Про це політик заявив в ефірі "Україна 24".

"Я досі не бачив коаліційної угоди нинішньої більшості. Тому я, народний депутат України, співголова другої найбільшої фракції в країні - "Опозиційна платформа - За життя", - прошу надати підписану коаліційну угоду (навіть всередині партії" Слуга народу"), за якою монобільшість править вже 2,5 роки", - заявив політик.

За його словами, у разі, якщо такий документ надано не буде, це означає, що не було виконано головну вимогу Конституції, і монобільшості не існує.

"Дайте нам, те, що за Конституцією України наказано-коаліційна угода. Якщо його немає, значить все - обман, значить влада взагалі не дивиться в Конституцію, значить уряд, обраний цим монобільшості, теж не законно", - додав Рабінович.

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