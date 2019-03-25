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Рабинович: коррупционеры у власти узаконивают грабежи с помощью е-деклараций

Новости » Политика    25.03.2019 - 16:52
Рабинович: коррупционеры у власти узаконивают грабежи с помощью е-деклараций
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович поделился своим рецептом борьбы с коррупцией

Власть сделала электронные декларации инструментом узаконивания награбленного коррупционерами. Об этом в эфире авторской программы "Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя" заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Миллиардные, а не миллионные декларации заполнили люди, которые никогда не работали в бизнесе, были депутатами, прокурорами, судьями. Получается, это не е-декларирование, а узаконивание награбленного. Это совсем другое! Но я считаю это явкой с повинной. Это все - политические игры, которые никакого отношения к нам не имеют. Сколько человек в стране обеспокоены проблемой незаконного обогащения? Десять человек? Пусть они и волнуются!" - заявил политик.

Парламентарий вспомнил о том, что в Украине уже много лет проходит Антикоррупционный форум, участники которого практически не меняются. При этом не изменяется и ситуация с коррупцией.

"В этом году опять был форум, некоторые сидят там уже много лет, но, по сути, то же самое - борются с коррупцией, побеждают ее насмерть и навсегда. За этот год 7 тысяч долларов поступило в бюджет Украины по судебным решениям от всех коррупционеров. Это не издевательство над государством? Каждую неделю мы читаем о том, что прокуратура, СБУ, МВД поймали кого-то на тысячных, миллионных взятках. Куда деваются эти деньги?" - задал риторический вопрос народный депутат.

Политик также поделился своим рецептом борьбы с коррупцией.

"Чтобы победить коррупцию, нужен один час. Максимум - день. Но если ты за день не смог победить коррупцию, то ты никогда этого не сделаешь. Возглавишь - да. Я бы собрал десять человек из списка Forbes и сказал бы им, что с завтрашнего дня их "лафа закончится". И потом обязательно на следующей неделе одного из них посадил бы, дабы они поняли, что это не шутки. И поверьте мне, 90% коррупции закончится", - подытожил Вадим Рабинович.

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