ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: корупціонери при владі узаконюють грабежі за допомогою е-декларацій

Новини » Політика    25.03.2019 - 16:52
Рабінович: корупціонери при владі узаконюють грабежі за допомогою е-декларацій
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович поділився своїм рецептом боротьби з корупцією

Влада зробила електронні декларації інструментом узаконення награбованого корупціонерами. Про це в ефірі авторської програми "П'ять питань Вадиму Рабіновичу За життя" заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Мільярдні, а не мільйонні декларації заповнили люди, які ніколи не працювали в бізнесі, були депутатами, прокурорами, суддями. Виходить, це не е-декларування, а узаконення награбованого. Це зовсім інше! Але я вважаю це явкою з повинною. Це все політичні ігри, які ніякого відношення до нас не мають. Скільки людей в країні стурбовані проблемою незаконного збагачення? Десять чоловік? Нехай вони і хвилюються!" - заявив політик.

Парламентарій згадав про те, що в Україні вже багато років проходить Антикорупційний форум, учасники якого практично не змінюються. При цьому не змінюється ситуація з корупцією.

"У цьому році знову був форум, деякі сидять там уже багато років, але, по суті, те ж саме - борються з корупцією, перемагають її насмерть і назавжди. За цей рік 7 тисяч доларів надійшло в бюджет України за судовим рішенням від усіх корупціонерів. Це не знущання над державою? Щотижня ми читаємо про те, що прокуратура, СБУ, МВС зловили когось на тисячних, мільйонних хабарах. Куди діваються ці гроші?" - поставив риторичне питання народний депутат.

Політик також поділився своїм рецептом боротьби з корупцією.

"Щоб перемогти корупцію, потрібна одна година. Максимум - день. Але якщо ти за день не зміг перемогти корупцію, то ти ніколи цього не зробиш. Будеш тренером - так. Я б зібрав десять чоловік із списку Forbes і сказав би їм, що з завтрашнього дня їх "лафа закінчиться". І потім обов'язково наступного тижня одного з них посадив би, щоб вони зрозуміли, що це не жарти. І повірте мені, 90% корупції закінчиться", - підсумував Вадим Рабінович.

Порошенко вніс до декларації ще кілька десятків мільйонів гривень
Вибори 2019 Як проголосувати на виборах 2019: інструкція Рейтинги кандидатів
Новини України Декларації про доходиРабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся