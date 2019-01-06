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Рабинович: на коррупции в одной только ГФС страна теряет 5 млрд долларов в год

Новости » Политика    06.01.2019 - 09:45
Рабинович: на коррупции в одной только ГФС страна теряет 5 млрд долларов в год
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что закрытие коррупционных каналов на таможне позволило бы Украине забыть о внешних заимствованиях

Из-за коррупции в Государственной фискальной службе (ГФС) государственный бюджет Украины ежегодно теряет 5 миллиардов долларов. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, ситуация с коррупцией в ведомстве усугублена тем, что службой руководят не профессиональные менеджеры, а "одиозные личности" вроде Романа Насирова или Мирослава Продана.

"Сначала с помпой арестовывали Романа Насирова, выпустили под залог в 100 миллионов, а дело спустили на тормозах. Потом премьер-министр обещал очищение ГФС - и во главе ведомства назначили Мирослава Продана. Сам Продан после этого бежал из страны в багажнике. Потом он вернулся и его обвинили в хищениях на сумму 80 млн гривен. Но ему не хватило электронного браслета", - напомнил политик.

При этом, по его словам, Украина из-за коррупции в ГФС каждый год теряет 5 миллиардов долларов. Этих денег, уверен Рабинович, было бы достаточно для выплаты достойных пенсий украинским пенсионерам, а также высоких зарплат работникам бюджетной сферы. Также закрытие коррупционных каналов на таможне позволило бы Украине забыть о внешних заимствованиях.

"Вы знаете, что такое 5 миллиардов долларов? Это внушительные пенсии, это нормальные зарплаты бюджетникам, это отказ от протягивания руки перед Западом. 90% проблем страны можно решить, закрыв два коррупционных окна. Это знают абсолютно все специалисты", - подытожил Рабинович.

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