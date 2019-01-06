Рабінович: на корупції в одній тільки ДФС країна втрачає 5 млрд доларів на рік

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що закриття корупційних каналів на митниці дозволило б Україні забути про зовнішні запозичення

Через корупцію в Державній фіскальній службі (ГДФС) державний бюджет України щороку втрачає 5 мільярдів доларів. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, ситуація з корупцією у відомстві ускладнена тим, що керують службою не професійні менеджери, а "одіозні особи" на зразок Романа Насірова або Мирослава Продана.

"Спочатку з помпою заарештовували Романа Насірова, випустили під заставу в 100 мільйонів, а справу спустили на гальмах. Потім прем'єр-міністр обіцяв очищення ДФС - і на чолі відомства призначили Мирослава Продана. Сам Продан після цього втік з країни в багажнику. Потім він повернувся і його звинуватили у розкраданнях на суму 80 млн гривень. Але йому не вистачило електронного браслета", - нагадав політик.

При цьому, за його словами, Україна через корупцію в ДФС щороку втрачає 5 мільярдів доларів. Цих грошей, впевнений Рабінович, було б достатньо для виплати гідних пенсій українським пенсіонерам, а також високих зарплат працівникам бюджетної сфери. Також закриття корупційних каналів на митниці дозволило б Україні забути про зовнішні запозичення.

"Ви знаєте, що таке 5 мільярдів доларів? Це вражаючі пенсії, це нормальні зарплати бюджетникам, це відмова від протягування руки перед Заходом. 90% проблем країни можна вирішити, закривши два корупційних вікна. Це знають абсолютно всі фахівці", - підсумував Рабінович.