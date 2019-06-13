Рабинович: если команда Зеленского откроет рынок земли, то это будет катастрофа для страны

Если команда Зеленского откроет рынок земли, то это будет катастрофа для Украины. Так в эфире телеканала NewsOne прокомментировал заявление о подготовке "Слугой народа" законодательной базы под запуск рынка земли народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня забит последний гвоздь в крышку надежд, которую мы возлагали на Зеленского. Сначала он отказался от мира, потом от тарифов. А теперь самое страшное – они готовят продажу украинской земли", – сообщил парламентарий.

Политик подчеркнул, что это не национальная идея, это план, который давно пытаются воплотить в жизнь западные "коллеги" в лице группы Сороса.

"Я хочу, чтобы все понимали, что план, который давно вынашивают на Западе (план Сороса) – это план тотальной скупки украинской земли! Если вы верите, что граждане Украины в сегодняшнем состоянии, при таком материальном положении, смогут что-то купить – вы ошибаетесь. Продажа земли – это самое страшное, что может произойти, это то, чего мы боялись", – рассказал нардеп.

Также глава "Оппозиционной платформы – За життя" обратился к другим партиям с призывом отбросить все политические разногласия и совместно предотвратить распродажу украинской земли.

"Нужно отбросить все иллюзии и ни в коем случае на парламентских выборах не голосовать за его (Зеленского) команду, иначе у нас не будет и земли! Это преступление на века, которое мы потом не исправим. То, что они украли из бюджета, мы можем возвращать, мы можем разваливать коррупционные схемы, перекрывать коррупцию на таможне. Но если мы сегодня перекроем возможность украинцам оставить свою землю, ее продадим, то "це вже гаплик", – констатировал Рабинович.