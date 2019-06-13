Рабінович: якщо команда Зеленського відкриє ринок землі, то це буде катастрофа для країни

Якщо команда Зеленського відкриє ринок землі, то це буде катастрофа для України. Так в ефірі телеканалу NewsOne прокоментував заяву про підготовку "Слугою народу" законодавчої бази під запуск ринку землі народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні забитий останній цвях в кришку надій, яку ми покладали на Зеленського. Спочатку він відмовився від с, потім від тарифів. А тепер найстрашніше – вони готують продаж української землі", – повідомив парламентарій.

Політик підкреслив, що це не національна ідея, це план, який давно намагаються втілити в життя західні "колеги" в особі групи Сороса.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що план, який давно виношують на Заході (план Сороса) – це план тотальної скупки української землі! Якщо ви вірите, що громадяни України в сьогоднішньому стані, при такому матеріальному становищі, зможуть щось купити – ви помиляєтеся. Продаж землі – це найстрашніше, що може статися, це те, чого ми боялися", – розповів нардеп.

Також голова "Опозиційної платформи – За життя" звернувся до інших партій із закликом відкинути всі політичні розбіжності і спільно запобігти розпродажу української землі.

"Треба відкинути всі ілюзії і ні в якому разі на парламентських виборах не голосувати за його (Зеленського) команду, інакше у нас не буде і землі! Це злочин на століття, яке ми потім не виправимо. Те, що вони вкрали з бюджету, ми можемо повертати, ми можемо розвалювати корупційні схеми, перекривати корупцію на митниці. Але якщо ми перекриємо можливість українцям залишити свою землю, її продамо, то "це вже гаплик", – констатував Рабінович.