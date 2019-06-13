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Рабінович: якщо команда Зеленського відкриє ринок землі, то це буде катастрофа для країни


Рабінович попередив про наслідки відкриття ринку землі

Якщо команда Зеленського відкриє ринок землі, то це буде катастрофа для України. Так в ефірі телеканалу NewsOne прокоментував заяву про підготовку "Слугою народу" законодавчої бази під запуск ринку землі народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні забитий останній цвях в кришку надій, яку ми покладали на Зеленського. Спочатку він відмовився від с, потім від тарифів. А тепер найстрашніше – вони готують продаж української землі", – повідомив парламентарій.

Політик підкреслив, що це не національна ідея, це план, який давно намагаються втілити в життя західні "колеги" в особі групи Сороса.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що план, який давно виношують на Заході (план Сороса) – це план тотальної скупки української землі! Якщо ви вірите, що громадяни України в сьогоднішньому стані, при такому матеріальному становищі, зможуть щось купити – ви помиляєтеся. Продаж землі – це найстрашніше, що може статися, це те, чого ми боялися", – розповів нардеп.

Також голова "Опозиційної платформи – За життя" звернувся до інших партій із закликом відкинути всі політичні розбіжності і спільно запобігти розпродажу української землі.

"Треба відкинути всі ілюзії і ні в якому разі на парламентських виборах не голосувати за його (Зеленського) команду, інакше у нас не буде і землі! Це злочин на століття, яке ми потім не виправимо. Те, що вони вкрали з бюджету, ми можемо повертати, ми можемо розвалювати корупційні схеми, перекривати корупцію на митниці. Але якщо ми перекриємо можливість українцям залишити свою землю, її продамо, то "це вже гаплик", – констатував Рабінович.

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