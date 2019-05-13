Рабинович: Кернес - один из тех, кому я предлагал войти в пятерку лидеров нашей партии

Геннадий Кернес – один из лучших мэров за всю историю Украины, именно поэтому ему предлагали войти в пятерку лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины и глава вышеназванной партии Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я давно знаю Геннадия Кернеса и считаю его одним из лучших мэров независимой Украины. Если при этом учесть все то, что с ним произошло, то становится ясно, что Кернес – невероятный герой. Находясь в инвалидном кресле, с огромным количеством проблем, с болью, он каждый день находит в себе силы работать", – подчеркнул народный депутат.

Парламентарий отметил, что уже приглашал мэра Харькова в партийные ряды.

"Я буду рад и счастлив видеть его в нашей партии. Я уже говорил о том, что Кернес – один из тех, кому я предлагал войти в пятерку лидеров "Оппозиционной платформы – За життя", – резюмировал Рабинович.

Ранее нардеп призвал всех политиков объединиться ради спасения Украины. Народный депутат сообщил, что ведет работу по объединению оппозиции, общается с мэрами городов и политиками, находящимися в настоящей оппозиции.

"Нам необходимо, убирая мусор, который насобирала уходящая власть, на парламентских выборах проголосовать за ту политическую силу, которая принесет мир и поднимет экономику с колен", – подчеркнул парламентарий.

Рабинович отметил, что у украинских политиков еще есть время для объединения на базе партии "Оппозиционная платформа – За життя".