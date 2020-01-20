Рабинович: иностранцы не должны быть допущены к покупке земли

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович рассказал о чем в воскресенье, 19 января, договорились парламентарии во время заседание рабочей группы по рынку земли. Об этом политик рассказал в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

“Нынешняя власть, имеющая монобольшинство в парламенте, может принять любое решение. Но в рамках работы в комитетах и рабочих групп мы требуем от "слуг" соблюдения процедуры при принятии таких важных для страны решений, как продажа земли”, - заявил парламентарий.

Вадим Рабинович напомнил, что, когда очередные переговоры по принятию закона о рынке земли на Аграрном комитете Верховной Рады закончились ничем, была достигнута договоренность “в воскресенье-понедельник сесть за стол и попытаться понять друг друга“.

“Мы в "Оппозиционной платформе – За життя" выступаем категорически против продажи земли и предлагаем перенести это решение до "кращих часiв". Но так как "слуг" большинство, они предлагают свой закон. Мы же работаем в рамках наших возможностей, и предлагаем обязательно провести референдум по продаже земли, установить ограничения по площади продаваемой земли, потому что сотни тысяч гектар в одни руки – это "занадто". Да и иностранцы не должны быть допущены к процессу покупки украинской земли, и в этом вопрос уж точно не нужно слушать МВФ“ - заявил Рабинович.

Политик подчеркнул, что закон, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, нужен, но не сейчас и не в том виде, в каком его предлагают.

“В какой-то мере я готов подтвердить, что рынок земли необходим – это обязательное условие развития экономики. Но не сегодня, не в этих условиях, не в военное время и не с такими условиями, как это предлагается! Поэтому мы намерены влиять на условия“, - подчеркнул народный депутат.

По его словам, если власть, пользуясь своим большинством, продавит этот закон и Верховная Рада его примет, это станет “трагическим событием“. Поэтому “Оппозиционная платформа – За життя“ подала дополнения, которые необходимы для изъятия соответствующего пункта из законопроекта.

“Да, это диалог. Но нужно понимать: их – монобольшинство, они любой закон могут принять. В этих условиях наша задача, как людей умных, хоть как-то повлиять на те законы, которые они примут“, - подчеркнул парламентарий.

Вадим Рабинович добавил, что, в том числе, благодаря позиции их партии решение о продаже украинской земли не было принято до Нового года.

“Как парламентская фракция мы сделали все, чтобы "слуги" не смогли провести это решение через профильный комитет. Но это не только работа в сессионном зале – это и поддержка, и работа наших активистов на местах, это наша медийная позиция спасла украинскую землю от продажи. К сожалению, первое в украинской истории монобольшинство может себе позволить не интересоваться позицией других фракций. Но несмотря на это, мы делаем то, что можем“, - добавил Рабинович.