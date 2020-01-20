Рабинович: іноземці не повинні бути допущені до купівлі землі

Народний депутат України, співголова "Опозиційною платформи - За життя" Вадим Рабинович розповів про що в неділю, 19 січня, домовились парламентарії під час засідання робочої групи щодо ринку землі. Про це політик розповів в коментарях журналістам, передає РБК-Україна.

“Нинішня влада, що має монобільшість в парламенті, може прийняти будь-яке рішення. Але в рамках роботи в комітетах і робочих групах ми вимагаємо від "слуг" дотримання процедури при прийнятті таких важливих для країни рішень, як продаж землі", - заявив парламентарій.

Вадим Рабинович нагадав, що, коли чергові переговори щодо прийняття закону про ринок землі на Аграрному комітеті Верховної Ради закінчилися нічим, було досягнуто домовленості "в неділю-понеділок сісти за стіл і спробувати зрозуміти один одного".

"Ми в “Опозиційній платформі - За життя" виступаємо категорично проти продажу землі і пропонуємо перенести це рішення до “кращих часiв". Але так як "слуг" більшість, вони пропонують свій закон. Ми ж працюємо в рамках наших можливостей, і пропонуємо обов'язково провести референдум з продажу землі, встановити обмеження по площі продаваної землі, тому що сотні тисяч гектар в одні руки - це занадто. Та й іноземці не повинні бути допущені до процесу купіалі української землі, і в цьому питання вже точно не потрібно слухати МВФ " - заявив Рабинович.

Політик підкреслив, що закон, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, потрібен, але не зараз і не в тому вигляді, в якому його пропонують.

"В якійсь мірі я готовий підтвердити, що ринок землі необхідний - це обов'язкова умова розвитку економіки. Але не сьогодні, не в цих умовах, не в воєнний час і не з такими умовами, як це пропонується! Тому ми маємо намір впливати на умови“, - підкреслив народний депутат.

За його словами, якщо влада, користуючись своєю більшістю, продавить цей закон і Верховна Рада його прийме, це стане "трагічною подією". Тому "Опозиційна платформа - За життя" подала доповнення, які необхідні для вилучення відповідного пункту з законопроекту.

"Так, це діалог. Але потрібно розуміти: їх - монобільшість, вони будь-який закон можуть прийняти. У цих умовах наша задача, як людей розумних, хоч якось вплинути на ті закони, які вони приймуть“, - підкреслив парламентарій.

Вадим Рабинович додав, що, в тому числі, завдяки позиції їхньої партії рішення про продаж української землі не було прийнято до Нового року.

"Як парламентська фракція ми зробили все, щоб “слуги“ не змогли провести це рішення через профільний комітет. Але це не тільки робота в сесійній залі - це і підтримка, і робота наших активістів на місцях, це наша медійна позиція врятувала українську землю від продажу. На жаль, перша в українській історії монобільшість може собі дозволити не цікавитися позицією інших фракцій. Але незважаючи на це, ми робимо те, що можемо“, - додав Рабинович.