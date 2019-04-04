Рабинович хочет быть ведущим дебатов Зеленского и Порошенко

Народный депутат Украины и лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович предложил свою кандидатуру для проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским. Я одинаково отношусь к обоим политикам, поэтому гарантирую – спарринг будет честным и не заангажированным", – пообещал политик.

Он также дал гарантии, что ни одной стороне не удастся его подкупить. "Гарантирую, что меня не удастся подкупить ни одну из кандидатов!", – добавил Рабинович.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил своему оппоненту – Петру Порошенко, провести дебаты в НСК "Олимпийский" в Киеве.