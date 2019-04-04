Рабінович хоче бути ведучим дебатів Зеленського і Порошенка

Народний депутат України та лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович запропонував свою кандидатуру для проведення дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я готовий провести дебати між Порошенком і Зеленським. Я однаково ставлюся до обох політиків, тому гарантую – спаринг буде чесним і не зазаангажованим", – пообіцяв політик.

Він також дав гарантії, що жодній стороні не вдасться його підкупити. "Гарантую, що мене не вдасться підкупити жодну з кандидатів!", - додав Рабинович.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові – Петру Порошенку, провести дебати в НСК "Олімпійський" в Києві.