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Рабинович хочет быть ведущим дебатов Зеленского и Порошенко

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 22:12
Рабинович хочет быть ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович гарантирует честные дебаты

Народный депутат Украины и лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович предложил свою кандидатуру для проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским. Я одинаково отношусь к обоим политикам, поэтому гарантирую – спарринг будет честным и не заангажированным", – пообещал политик.

Он также дал гарантии, что ни одной стороне не удастся его подкупить. "Гарантирую, что меня не удастся подкупить ни одну из кандидатов!", – добавил Рабинович.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил своему оппоненту – Петру Порошенко, провести дебаты в НСК "Олимпийский" в Киеве.

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