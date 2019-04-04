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Рабінович хоче бути ведучим дебатів Зеленського і Порошенка

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 22:12
Рабінович хоче бути ведучим дебатів Зеленського і Порошенка
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович гарантує чесні дебати

Народний депутат України та лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович запропонував свою кандидатуру для проведення дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я готовий провести дебати між Порошенком і Зеленським. Я однаково ставлюся до обох політиків, тому гарантую – спаринг буде чесним і не зазаангажованим", – пообіцяв політик.

Він також дав гарантії, що жодній стороні не вдасться його підкупити.  "Гарантую, що мене не вдасться підкупити жодну з кандидатів!", - додав Рабинович.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові – Петру Порошенку, провести дебати в НСК "Олімпійський" в Києві.

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