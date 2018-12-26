Рабинович хочет отменить решения нынешней власти в случае победы на выборах

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович намерен отменить реформы, проведенные нынешней властью

"Оппозиционная платформа - За життя" в случае победы на предстоящих выборах своим первым решением отменит реформы, проведенные нынешней властью. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

По словам Рабиновича, то, что нынешняя власть Украины называет реформами, по факту ими не является, это лишь решения, которые "угрожают украинскому народу".

"Новая власть, конечно, может продолжать убивать свой народ, но боюсь, что это закончится очень плохо. То, что они назвали реформой, таковой не является. Реформа медицины, как они ее назвали, – это переход к такому виду обслуживания, когда человек небогатый просто не имеет права жить. Человек, который не имеет средств, чтобы за мелкую операцию заплатить 50–70 тысяч гривен, не имеет права жить", – заявил политик.

По его словам, у "Оппозиционной платформы" есть свой проект успешного перевода Украины на систему страховой медицины, которая с успехом работает во всем мире. Но для этого украинцам нужно вернуть доверие к банковской системе. Это, отметил Рабинович, и есть медреформа, а не те решения, которые приняла нынешняя власть.

"Киев – третий в мире город, где появилась скорая помощь. Сегодня Украина первая, где ее закрыли усилиями и. о. главы Минздрава Уляны Супрун. Это не реформа", – подчеркнул народный депутат.

В случае победы на выборах первым решением новой власти будет отмена всех неэффективных и вредительских "реформ", проведенных нынешним правительством Украины, заявил Рабинович.

"Продолжать это – в образовании, в медицине, в пенсионном обеспечении, – значит изгнать из страны тех, кто еще может двигаться и протестовать, убить тех, кто непродуктивен. Ничего этого мы продолжать не будем. То, что они накуролесили, мы отменим на следующий день", – подытожил народный депутат.