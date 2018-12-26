Рабінович хоче скасувати рішення нинішньої влади в разі перемоги на виборах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович має намір скасувати реформи, проведені нинішньою владою

"Опозиційна платформа - За життя" у разі перемоги на майбутніх виборах своїм першим рішенням скасує реформи, проведені нинішньою владою. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

За словами Рабіновича, те, що нинішня влада називає реформами, за фактом ними не є, це лише рішення, які "загрожують українському народові".

"Нова влада, звичайно, може продовжувати вбивати свій народ, але боюся, що це закінчиться дуже погано. Те, що вони назвали реформою, такою не є. Реформа медицини, як вони її назвали, – це перехід до такого виду обслуговування, коли людина незаможна просто не має права жити. Людина, яка не має коштів, щоб за дрібну операцію заплатити 50-70 тисяч гривень, не має права жити", – заявив політик.

За його словами, у "Опозиційної платформи" є свій проект успішного переведення України на систему страхової медицини, яка з успіхом працює в усьому світі. Але для цього українцям потрібно повернути довіру до банківської системи. Це, зазначив Рабінович, і є медреформа, а не ті рішення, які прийняла нинішня влада.

"Київ – третє у світі місто, де з'явилася швидка допомога. Сьогодні Україна перша, де її закрили зусиллями в.о. голови МОЗ Уляни Супрун. Це не реформа", – підкреслив народний депутат, заявив Рабінович.

В разі перемоги на виборах першим рішенням нової влади скасування всіх неефективних і шкідницьких "реформ", проведених нинішнім урядом України.

"Продовжувати це – в освіті, в медицині, в пенсійному забезпеченні, – значить вигнати з країни тих, хто ще може рухатися і протестувати, вбити тих, хто непродуктивний. Нічого цього ми продовжувати не будемо. Те, що вони наколобродили, ми скасуємо на наступний день", – підсумував народний депутат.