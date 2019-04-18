Рабинович: готов идти в любую коалицию, лишь бы "сшить" страну

"Оппозиционная платформа – За життя" готова сотрудничать со всеми, кто будет работать на возрождение экономики и улучшение жизни украинцев, и приглашает всех ответственных политиков сделать шаг навстречу друг другу. Такое заявление сделал народный депутат Украины и глава политсилы Вадим Рабинович в эфире NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Для того чтобы говорить о создании коалиции с какой-то политической силой, нужно сначала определить цель, которую мы вместе будем перед собой ставить. Я всем лидерам парламентских и "околопарламентских" партий говорил и говорю: "Давайте сядем в одну лодку – и будем сшивать страну!". Мы обсуждали это и с Юлией Тимошенко, и со многими другими, но они мне говорят: "Нас не поймет электорат". Но ведь это не так!", – возмутился политик.

По его мнению, политические силы сами придумали себе штампы, исходя из которых, каждая партия должна ориентироваться исключительно на своего избирателя.

"Уверен, что это неправильно. Я готов пойти в любую коалицию, отставить политику в сторону – и выработать инструмент возрождения отечественной экономики. В таком объединении я готов работать на любой должности и даже без портфеля, но такого, к сожалению, скорее всего не будет из-за предубежденности наших политиков", – отметил парламентарий.

Он уверен, что у партии "Оппозиционная платформа – За життя" есть все шансы победить на осенних парламентских выборах – и самостоятельно сформировать правительство.

"Если подобные коалиции невозможны, то тогда встает вопрос о победе политической партии на парламентских выборах и получении ею 51% голосов избирателей. Многие говорят, что это невозможно, но я так не считаю. Если оппозиционными силами будет выработана единая позиция, если мы покажем, что больше не хотим жить в "экономическом болоте", а Владимиру Зеленскому, который, вероятнее всего, победит на выборах, не удастся показать эффективность, я верю в то, что прагматическая оппозиция победит. И под флагом "Оппозиционной платформы – За життя", которая не будет сводить счеты с "попередниками", спасет экономику и освободит украинцев от долгов. Мы изменим ситуацию в Украине к лучшему!", – резюмировал Рабинович.