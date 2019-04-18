Рабінович: готовий йти в будь-яку коаліцію, лише б "зшити" країну

"Опозиційна платформа – За життя" готова співпрацювати з усіма, хто буде працювати на відродження економіки і поліпшення життя українців, і запрошує всіх відповідальних політиків зробити крок назустріч один одному. Таку заяву зробив народний депутат України і голова політсили Вадим Рабінович в ефірі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Для того щоб говорити про створення коаліції з якоюсь політичною силою, потрібно спочатку визначити мету, яку ми разом будемо ставити перед собою. Я всім лідерам парламентських і "навколопарламентських" партій казав і кажу: "Давайте сядемо в один човен – і будемо зшивати країну!". Ми обговорювали це і з Юлією Тимошенко, і з багатьма іншими, але вони мені кажуть: "Нас не зрозуміє електорат". Але ж це не так!", – обурився політик.

На його думку, політичні сили самі придумали собі штампи, виходячи з яких, кожна партія повинна орієнтуватися виключно на свого виборця.

"Упевнений, що це неправильно. Я готовий піти в будь-яку коаліцію, відставити політику в бік – і виробити інструмент відродження вітчизняної економіки. В такому об'єднанні я готовий працювати на будь-якій посаді і навіть без портфеля, але такого, на жаль, швидше за все не буде через упередженість наших політиків", – зазначив парламентарій.

Він упевнений, що у партії "Опозиційна платформа – За життя" є всі шанси перемогти на осінніх парламентських виборах – і самостійно сформувати уряд.

"Якщо подібні коаліції неможливі, то тоді постає питання про перемогу політичної партії на парламентських виборах і одержанні нею 51% голосів виборців. Багато говорять, що це неможливо, але я так не вважаю. Якщо опозиційними силами буде вироблена єдина позиція, якщо ми покажемо, що більше не хочемо жити в "економічному болоті", а Володимиру Зеленському, який, найімовірніше, переможе на виборах, не вдасться показати ефективність, я вірю в те, що прагматична опозиція переможе. І під прапором "Опозиційної платформи – За життя", яка не буде зводити рахунки з "попередниками", врятує економіку і звільнить українців від боргів. Ми змінимо ситуацію в Україні на краще!", – резюмував Рабінович.